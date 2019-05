Francia: elezioni europee, exit poll danno Rassemblement National in testa

- I primi exit poll delle elezioni europee in Francia danno li Rassemblement National di Marine Le Pen in testa al 23,2 per cento, seguito da la République en marche, al 21,9 per cento. Sorpresa per il partito ambientalista di Europa Ecologia-I Verdi, sul terzo gradino del podio al 12,5 per cento, davanti ai Repubblicani (8,3 per cento), La France Insoumiseise (6,7 per cento) e il Partito socialista (6,7 per cento)/ (Frp)