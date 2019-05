Ungheria: elezioni europee, partito Fidesz di Orban dato vincitore con il 56 per cento

- Ci si attende che il partito di governo Fidesz vinca le elezioni per il Parlamento europeo con il 56 per cento dei consensi. Questo è quanto risulta dai primi exit poll. Seguono la classifica dei consensi il Partito socialista ungherese (Mszp) e la Coalizione democratica (Dk), entrambi al 10 per cento, come riporta al canale televisivo "M1" il presidente dell'istituto, Agoston Samuel Mraz. Jobbik viene dato al 9 per cento, con una performance in calo rispetto a cinque anni fa. I liberali del movimento Momentum sono al 7 per cento, mentre i verdi dell'Lmp sarebbero al di sotto della soglia di sbarramento. (Res)