Europee: alle 19 a Roma affluenza pari al 39,34 per cento, dato in aumento rispetto 2014

- Secondo i dati del Viminale, alle 19, a Roma, ha votato per le europee il 39,34 per cento per cento degli aventi diritto. Nella scorsa tornata elettorale l'affluenza registrata è stata pari al 35,41 per cento. (Rer)