Francia: elezioni europee, capolista Rn Bardella, una lezione di umiltà per Macron

- I risultati delle elezioni europea in Francia rappresentano una "lezione di umiltà" per il presidente Emmanuel Macron. Lo ha detto Jordan Bardella, capolista del Rassemblement National di Marine le Pen, che secondo i primi exit poll è primo al 23,2 per cento dei voti. "Non è solamente la politica e la persona di Macron che hanno deluso, è l'Unione europea", ha poi aggiunto Bardella, sottolineando che adesso è necessario riorientare la "politica sociale, economica e migratoria" dell'Europa. Il capolista del Rassemblement National ha poi evocato un "gruppo potente" che si potrà formare insieme al suo partito al Parlamento europeo. (Frp)