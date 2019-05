Europee: nel Lazio alle 19 affluenza pari al 42,63 per cento

- Secondo i dati del Viminale alle 19 nel Lazio, per le europee, ha votato il 42,63 per cento degli aventi diritto. Dato in aumento rispetto la scorsa elezioni europea dove, sempre alle 19, si era registrato 39,36 per cento di affluenza. Nel dettaglio delle 5 province: Frosinone 47,09 per cento; Latina 41,42 per cento; Rieti 50, 66 per cento; Roma 41, 26 per cento e Viterbo 52,07. (Rer)