Imprese: domani riunione tra consigli di amministrazione di Fca e Renualt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento Nissan, che da due decenni è partner e ha quote incrociate con Renault, resterebbe fuori da questa operazioni. Se ciò dovesse avvenire, riferisce il "Financial Times" anticipando le grandi manovre, la nuova alleanza balzerebbe in testa alla graduatoria delle case automobilistiche al mondo con 15,6 milioni di vendite all'anno, decisamente al di sopra della rivale Volkswagen e dei suoi 10,8 milioni di auto vendute. (Res)