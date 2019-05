Francia: elezioni europee; presidente Repubblicani Macron ha ridotto il dibattito a crociata contro Le Pen

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, "ha fatto una scelta carica di conseguenze riducendo il dibattito europeo a una crociata contro Marine Le Pen", la presidente del Rassemblement National. Lo ha detto il presidente dei Repubblicani, dati dai primi exit poll quarti all'8,3 per cento dei voti. "Macron ha una pesante responsabilità" – ha continuato Wauquiez , definendo il capo dello Stato francese come "l'artigiano" del successo di Marine Le Pen. "Non siamo stati in grado di far sentire la nostra voce", ha aggiunto il leader della destra francese commentando il risultato del suo partito. (Frp)