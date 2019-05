Europee: Germania, copresidente Verdi Habeck, risultato supera aspettative

- Alle elezioni europee tenute oggi in Germania, secondo le ultime previsioni, i Verdi si attestano come seconda forza del paese al 20,8 per cento. Si tratta di “un risultato sorprendente, che supera tutte le aspettative”, ha dichiarato Robert Habeck, che condivide la presidenza dei Verdi con Annalena Baerbock. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Habeck ha inoltre affermato che, alle europee di oggi, “per la prima volta la protezione del clima è stata decisiva per il voto di un gran numero di elettori”. Questo è “un grande mandato” per i Verdi, ha aggiunto Habeck. (Geb)