Viabilità Lazio: pulmino con 6 persone a bordo si ribalta in autostrada tra Orvieto e Attigliano. Un morto, code verso Roma

- "Sulla A1 Milano-Napoli, alle ore 19:30, nel tratto tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma, è avvenuto un incidente all'altezza del km 455 nel quale un pulmino, con a bordo sei persone, sbandando autonomamente si è ribaltato causando il decesso di una persona e il ferimento di altre due. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale di Autostrade per l'Italia della direzione di quinto tronco di Fiano Romano. Attualmente sul luogo dell'incidente il traffico circola su una corsia e si registra 1 km di coda in direzione di Roma". Così una nota di Autostrade. (Com)