Calcio: allo stadio Olimpico il saluto del tifo giallorosso al capitano Daniele De Rossi, "siamo tutti Ddr"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cori, striscioni e bandiere. È un Olimpico tutto esaurito e pieno di romanità quello che stasera ha salutato l'ultima partita in giallorosso di Daniele De Rossi. Il "capitan futuro" (poi capitano a tutti gli effetti) di Ostia, che ancora non ha chiarito se apprenderà o no gli scarpini al chiodo, è entrato in campo per il riscaldamento accolto da un tifo assordante. Un "abbraccio" che ricorda il recente addio al calcio di Francesco Totti, che nelle ultime ore ha salutato l'ex compagno di squadra con un video diffuso suoi social, e che arriva al culmine di due settimane bollenti per la Roma e la sua tifoseria, in pesante contestazione contro la dirigenza proprio per il mancato rinnovo a De Rossi. Stasera però la Curva sud ha fatto sapere di non voler contestare, in segno di rispetto a De Rossi, che partirà titolare per scelta del mister Claudio Ranieri, che in conferenza ha detto a chiare lettere di sentire il momento come un qualsiasi tifoso. Prima della partita, i supporter giallorossi hanno srotolato uno striscione simbolico: "Nei giorni belli e in quelli tristi sei stato la bandiera dei veri romanisti" e hanno inscenato una coreografia con bandierine gialle e rosse, e la scritta "Ci hai rappresentato per 18 anni, da oggi la curva rappresenterà te. Siamo tutti Ddr". De Rossi ha ricambiato il saluto dei tifosi e ha iniziato il riscaldamento quasi si trattasse di una normale partita. Del resto la Roma sarebbe ancora, almeno matematicamente, in corsa per il piazzamento in Champions. L'Olimpico però sembra avere occhi solo per il capitano, che stasera disputerà la sua 616esima, ed ultima, partita qui. (Rer)