Europee: Germania, Meuthen (AfD), orgoglioso del partito

- Secondo le ultime previsioni, alle elezioni europee, Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, è al 10,9 per cento. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Joerg Meuthen, che con Alexander Gauland condivide la presidenza di AfD, ha commentato questo risultato dicendosi “orgoglioso” del partito”. “Siete stati grandiosi”, ha detto inoltre Meuthen rivolgendosi ai membri di AfD, per poi aggiungere: “Andiamo a Bruxelles per riparare l'Ue, per ridurla ai suoi compiti essenziali, per questo siamo stati votati e per questo andremo a Bruxelles”. Se le previsioni venissero confermate, AfD avrebbe ottenuto oggi un aumento di 3,8 punti percentuali rispetto alle europee del 2014. (Geb)