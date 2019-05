Europee: primi exit poll, in Francia Rn di Marine Le Pen primo a 23,73 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i primi exit poll resi noti dal Parlamento europeo, in Francia, il Rassemblement national è il primo partito al 23,73 per cento, la Coalition Renaissance, che comprende la Republique En marche!, MoDem, Agir, Mouvement radical, social et libéral, si attesta al 22,47 per cento. I verdi dell'Eelv sono al 12,60 per cento, i repubblicani dell'Lr all'8,10 per cento, la coalizione (Ps+Rdg+Pp+N) al 6,57 per cento, la France insoumise al 6,33 per cento. (Beb)