Europee: Francia, Le Pen chiede di sciogliere il Parlamento

- Dopo la diffusione dei primi exit poll in Francia, la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha affermato che il presidente francese, Emmanuel Macron "non ha altra scelta che sciogliere l'Assemblea nazionale". "Vedo la vittoria del popolo, che ha ripreso con fierezza e dignità il potere", ha detto Le Pen in merito alla vittoria del suo partito. "La fiducia che ci hanno accordato i francesi designandoci come primo partito ma soprattutto come quello della futura alternanza è un onore immenso", ha continuato la leader dell'estrema destra francese. (Frp)