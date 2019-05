Cina: Huawei promuove città intelligenti in Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Huawei, attraverso l'uso di contatori intelligenti per acqua ed elettricità, le città africane possono frenare gli sprechi e migliorare le raccolte di entrate da parte delle utility. Lane ha osservato che l'Africa sta assistendo a uno dei tassi di urbanizzazione più veloci al mondo. "Queste sfide portano al proliferare di insediamenti informali che riducono la qualità della vita dei residenti urbani", ha aggiunto. Il colosso della tecnologia cinese ha anche sviluppato innovazioni per migliorare la sicurezza dei residenti urbani. "Abbiamo sviluppato avanzati centri di comunicazione e coordinamento che migliorano i tempi di risposta per la polizia e le ambulanze durante i periodi di emergenza", ha affermato il funzionario di Huawei. (Cip)