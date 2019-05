Nato: Stoltenberg, appoggio all'Ue contro ingerenze russe nelle europee

- La Nato ha fornito il proprio appoggio all'Ue nel settore della sicurezza cibernetica contro possibili ingerenze nelle elezioni europee che, iniziate il 23 maggio scorso, si concluderanno nella giornata di oggi. Lo ha reso noto il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco “Die Welt”. In particolare, Stoltenberg ha affermato che la Nato è al corrente delle interferenze della Russia "nelle nostre democrazie mediante la disinformazione e gli attacchi cibernetici, e ciò è particolarmente vero durante le elezioni”. Il segretario generale della Nato ha poi aggiunto che "qualche settimana fa, gli esperti di sicurezza cibernetica della Nato hanno incontrato gli omologhi dell'Ue al fine di discutere misure concrete per impedire le cyberminacce e la disinformazione nel contesto delle elezioni europee”. Per Stoltenberg, la Nato ha un “forte interesse ad aiutare l'Ua divenire più resistente agli attacchi cibernetici e agli attacchi contro le istituzioni democratiche”. (Geb)