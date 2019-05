Croazia: elezioni europee, affluenza a 21,31 per cento alle 16:30

- L’affluenza degli elettori alle urne nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso in Croazia si è attestata al 21,31 per cento alle ore 16:30 (ora locale). Lo riferisce il quotidiano “Jutarnji List”, aggiungendo che la percentuale è nettamente superiore al 16,45 per cento riscontrato in occasione delle ultime elezioni europee del 2014. Stando alle informazioni diffuse, i 726.766 elettori si sono concentrati maggiormente nelle località di Zagabria (23,28 per cento) e nelle contee istriana (22,88 per cento) e di Karlovac (23,20). (Zac)