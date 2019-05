Germania: elezioni europee, prime previsioni danno Cdu in testa al 28 per cento

- Si sono appena chiusi in Germania i seggi per le elezioni europee, tenute nella giornata di oggi. Le prime previsioni danno in testa con il 28 per cento dei voti l'Unione, la coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu). Rispetto alle europee del 2014, l'Unione cederebbe il 7,3 per cento. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. I Verdi si attestano secondi con il 22 per cento (+12,7), mentre il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è in terza posizione con il 15,5 per cento (-11,8). Partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambiente estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) segue con il 10,5 per cento (+3,2). Chiudono la classifica La Sinistra e il Partito liberaldemocratico, entrambi al 5,5 per cento: la prima formazione perderebbe 1,9 punti percentuali, mentre la seconda ne guadagnerebbe 2,1. Gli altri partiti tedeschi avrebbero ottenuto in totale il 13 per cento dei voti. In Germania, la partecipazione alle europee sarebbe nettamente aumentata, salendo dal 48 al 59 per cento degli aventi diritto. (Geb)