Nuoto: sindaco Anzio, nuovo record del mondo per la "nostra" atleta Federica Volpini. Città orgogliosa suoi successi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliorare di quasi due secondi un record del mondo è un risultato epico. Onore alla nuotatrice anziate, Federica Volpini, per questo ennesimo traguardo raggiunto. La città di Anzio è orgogliosa dei suoi successi mondiali". Lo ha affermato, riferisce una nota, il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento "al nuovo record del mondo, della nuotatrice anziate Federica Volpini, ottenuto ai Campionati Italiani assoluti di Riccione, nella disciplina "100 metri manichino torpedo con pinne". Federica Volpini, con il tempo di 55″40, ha migliorato il suo precedente primato di 57″05 con il quale aveva vinto la medaglia d'oro, lo scorso novembre, ai campionati mondiali in Australia". (Com)