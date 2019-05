Roma: Raggi, 1.800 veicoli rimossi da vigili nel 2019, ottimo risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 1.800 le carcasse di veicoli abbandonati e rimossi dalla Polizia locale di Roma Capitale nel 2019. Un ottimo risultato reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione e degli agenti che, ogni giorno, operano per rendere ordinata la nostra città". Così su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "La rimozione è fondamentale - aggiunge Raggi - oltre ad essere una questione di decoro, libera infatti posti auto utili per i residenti. Tra questi 'relitti', inoltre, sono stati trovati motorini e veicoli senza targa. Il nostro impegno è totale ma aiutateci anche voi: per segnalare un possibile mezzo abbandonato potete infatti prendere contatto con gli uffici di tutela ambiente dei gruppi di Polizia locale di zona. I riferimenti telefonici ed e-mail di ciascun gruppo si trovano sul sito ufficiale di Roma Capitale, nella pagina dedicata alla Polizia locale". (Rer)