Cipro: elezioni europee, exit poll danno Disy in testa con il 28-30,5 per cento

- I primi exit poll nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso nell’isola di Cipro mostrano il partito governativo Raggruppamento democratico (Disy) in testa con una soglia di consensi tra il 28 e il 31,5 per cento, seguito dal Partito progressista dei lavoratori (Akel) con una percentuale compresa tra il 27 e il 30,5. Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”, aggiungendo che lo studio condotto dall’emittente pubblica “Cybc” mostra il Partito democratico (Diko) al terzo posto con una percentuale di consensi tra l’11,5 e il 14 per cento, seguito dal Movimento dei socialdemocratici (Edek) con il 9-11 per cento, il Fronte popolare nazionale (6,5-8,5), e dalla coalizione tra Verdi e Alleanza dei cittadini (2,5-4). (Res)