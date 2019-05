Editoria: Snowden, libertà di stampa nata per proteggere tutti non solo i giornalisti

- Privacy, libertà di stampa e controllo dei dati. Questi sono alcuni dei temi trattati da Edward Snowden durante il suo intervento in collegamento al Wired Next Fest di Milano. L’ex tecnico della Cia ha ribadito i rischi legati alle tracce che lasciamo all’interno delle tecnologie che usiamo tutti i giorni e alle azioni che compiamo quotidianamente: “Ogni volta che controlliamo l’email, questi sono tutti dati che possono essere conservati - ha precisato - tutta la gente che contatti, quanto frequentemente entri in contatto con queste persone, questi dati sono tutti a portata di mano e tutto questo può essere tracciato. Ogni volta che usi il cellulare sei tracciabile, questa è la verità. Se qualcuno scrive il tuo indirizzo, o la tua e-mail sei identificato”. (segue) (Rem)