Editoria: Snowden, libertà di stampa nata per proteggere tutti non solo i giornalisti (2)

- A chi gli chiede quale sia la tecnologia più pericolosa, Snowden non ha dubbi, lo smartphone: “ovunque sei dice dove sei, rilascia informazioni, e le compagnie telefoniche lo sanno. Il governo americano può collezionare questi dati solo per cinque anni mentre le aziende private lo possono fare all’infinito. Quello che possiamo fare è proteggerci. Qualsiasi compagnia telefonica sa dove sei, il telefono adesso ha anche il riconoscimento facciale”. “Alle compagnie non viene vietato di proseguire su questa linea e al governo tanto meno - ribadisce Snowden - per cui sappiamo cosa vende Facebook, o i social, vendono un accesso alla vita di tutti e di questo bisogna prenderne consapevolezza perché possono influenzarci”. In merito alla libertà di stampa Snowden affermato che “non è stata stabilita per proteggere solo i giornalisti ma è nata per proteggere tutti” conquistando l’applauso del pubblico. Uno dei valori della privacy, ha concluso Snowden: “è capire il livello di rischio. Tutti facciamo errori però l’importante è rendersene conto e trovare una soluzione. Siamo in un mondo in cui nulla viene dimenticato quindi nulla viene perdonato. Il futuro verso cui ci stiamo muovendo ha preso questa direzione, se ci guardiamo indietro forse ci possiamo salvare”. (Rem)