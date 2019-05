Bulgaria: Commissione elettorale, affluenza al 15,47 per cento alle 13

- L’affluenza dei cittadini alle urne nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso in Bulgaria si è attestata al 15,47 per cento alle ore 13:00 (ora locale). Lo riferisce la Commissione elettorale centrale (Cec) del paese, aggiungendo che ad esprimere la loro preferenza sono stati in totale 992.856 cittadini. Stando alle dichiarazioni del portavoce della Commissione, Aleksander Andreev, la percentuale degli aventi diritto al voto alle urne è inferiore rispetto al 19,05 per cento riscontrato in occasione delle ultime elezioni europee del 2014.(Bus)