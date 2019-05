Algeria: i dossier degli ex premier e dei ministri davanti alla corte suprema

- Il procuratore generale della corte di Algeri ha annunciato oggi, in un comunicato stampa, che i dossier degli alti funzionari statali sospettati di essere coinvolti in casi di corruzione, sono trasferiti alla Corte Suprema, che è l’unica in grado di giudicarli. Il procuratore generale della Corte di Algeri ha spiegato che i fascicoli di 12 ex alti funzionari sono stati trasferiti alla Corte Suprema oggi, domenica 26 maggio. Si tratta dei due primi ministri Ahmed Ouyahia e Abdelmalek Sellal, degli ex ministri Abdelghani Zaâlane, Amar Tou, Boudjemaâ Talaie, Karim Djoudi, Amara Benyounès, Abdelkader Bouazghi, Amar Ghoul e Abdeslam Bouchouareb. Anche l'ex prefetto di Algeri Abdelkader Zoukh e il prefetto di El Bayadh Khanfar Mohamed Djamel sono interessati.(Res)