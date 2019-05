Cipro: elezioni europee, exit poll confermano Disy in testa a 31,5 per cento

- Il Parlamento europeo ha rilasciando i primi exit poll ufficiali per l’isola di Cipro, confermando i risultati dei sondaggi condotti dai media nazionali e dall’emittente pubblica “Cybc”. Nello specifico, le prime previsioni danno il partito governativo del Raggruppamento democratico (Disy) in testa con il 31,5 per cento, seguito dal Partito progressista dei lavoratori al 26 per cento, e dal Partito democratico (Diko) all’11,5. Seguono il Movimento dei socialdemocratici (Edek) al 9,8 per cento, il Fronte popolare nazionale all’8,8 e gli ecologisti del Kosp, con il 3,3 per cento dei consensi. (Res)