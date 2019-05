Municipio Roma III: Caudo, imbrattati pontili appena terminati su Aniene, caccia a vandali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lunedì ripuliremo tutto, intanto, però, le telecamere che abbiamo fatto installare ci aiuteranno a individuare i vandali che hanno devastato, la scorsa notte, i pontili appena terminati sull'Aniene". Così, in una nota, il presidente del Municipio Roma III, Giovanni Caudo. "Il nostro Municipio -spiega Caudo - ha il privilegio di affacciarsi sui due fiumi di Roma. L'Aniene, in particolare, è l'affaccio della città su un'area che se non vissuta viene abitata come un luogo insicuro. Ma facendo leva sulla bellezza ambientale e dando seguito a un progetto di sistemazione ambientale e paesaggistica ereditato dalla giunta precedente, finanziato dalla Regione Lazio, abbiamo realizzato due pontili in legno: un modo per avvicinarsi all'acqua, sedersi, leggere un libro o conversare godendo della città da un punto di vista inusuale. Un piccolo intervento con un grande potenziale realizzato grazie al lavoro dei professionisti dell'Aiap (associazione italiana del paesaggio ) e dei nostri tecnici del Municipio. Non abbiamo fatto in tempo ad inaugurarlo che questa notte dei 'vandali in missione' con le torce lo hanno imbrattato". (Com)