Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma a Milano e in Lombardia.COMUNEInaugurazione dei giardini del Nido comunale di via Crivelli. All’inaugurazione saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il Presidente di Banca Aletti gruppo Banco BPM Umberto Ambrosoli, la responsabile del Nido Elena Turconi e il responsabile direzione territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPMLombardia Marco Aldeghi.Via Crivelli 21 (ore 11.00)VARIESeminario "Invecchiamento della forza lavoro: rischio o opportunità?”, organizzato dall’ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.Via Andrea Doria 9 (ore 09.00)Incontro “Global ceo survey. Focus Italia - agilità strategica ed efficienza operativa: data analytics, upskills, nuove competenze e strumenti”, organizzato dal Comitato Leonardo, in collaborazione con Pwc e Agenzia Ice. Aprono i lavori Luisa Todini, presidente Comitato Leonardo e Erika Andreetta, partner Pwc Italia.Agenzia Ice - sala Pirelli, corso Magenta 59 (ore 14.30)Incontro su 'Competition and Monopoly. From Microeconomics to Market Design' nell’ambito della lectio Inauguralis dell’"Avvocato Giovanni Agnelli associate professorship in economic", organizzato da Università Bocconi e Fondazione Agnelli. Intervengono, tra gli altri, il presidente dell'Ateneo, Mario Monti e il presidente della Fondazione Agnelli, John Elkan.Università Luigi Bocconi, Aula Magna, via Gobbi 5 (ore 15.00)Evento ‘People are Media’ organizzato dal Gruppo Media, Comunicazione e Spettacolo di Assolombarda. Parteciperanno, tra gli altri, gli influencer Giulia Valentina, Elenora Rubaltelli, Simona Bramante, i The Show e i The Jackal.Auditorium Gio Ponti, via Pantano 9 (ore 17.00)Concerto ‘Live’ di RadioItalia,Piazza del Duomo (ore 19.30)MM spa in collaborazione con il Teatro Out Off presenta il quarto appuntamento del cartellone dedicato all’acqua che ha come titolo ‘Liquida’.Centrale dell’Acqua, piazza Diocleziano 5 (ore 21.00) (Rem)