Paesi Bassi: elezioni europee, exit poll danno PvdA in testa al 18,10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha reso noti i primi exit poll per Austria, Germania, Malta, Cipro, Paesi Bassi e Irlanda nel quadro delle elezioni attualmente in corso nei paesi dell’Unione. Per quanto riguarda i Paesi Bassi, le prime previsioni danno il Partito del lavoro (PvdA) al 18,10 per cento, seguito dal Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) con il 15 per cento, dal Partito cristiano-democratico (Cda – 12,3), il Forum per la democrazia (Fvd – 11), i Verdi (10,5) e dalla coalizione Cu-Sgp con il 7,9 per cento. Seguono Democraten 66 (6,3), il Partito laburista del candidato alla presidenza della Commissione europea Frans Timmermans (4,1) e la formazione 50+, anch’essa al 4,1. (Beb)