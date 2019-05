Irlanda: elezioni europee, exit poll adnno Fine Gael al 29 per cento

- Il Parlamento europeo ha reso noti i primi exit poll per Austria, Germania, Malta, Cipro, Paesi Bassi e Irlanda nel quadro delle elezioni attualmente in corso nei paesi dell’Unione. Per quanto riguarda l’Irlanda, le prime previsioni danno il partito Fine Gael, esponente del Partito popolare europeo (Ppe), in testa al 29 per cento, seguito dai repubblicani di Fianna Fail e dai Verdi (entrambi al 15 per cento). Seguono Sinn Fein (13,50) e il Partito laburista con il 3,5 per cento. (Beb)