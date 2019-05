Polonia: elezioni europee, affluenza al 32,51 per cento alle 17

- L’affluenza dei cittadini alle urne nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso in Polonia si è attestata al 32,51 per cento alle ore 17:00 (ora locale). Lo riferisce la Commissione elettorale centrale (Cec) del paese, ripresa dall’agenzia di stampa “Pap”. Stando alle informazioni diffuse, i cittadini potranno esprimere la loro preferenza ai seggi elettorali fino alle ore 21:00. (Vap)