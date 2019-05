Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), chiesta commissione ambiente su sito Talenti

- "Colpo di mano dei grillini che con una mozione hanno invitato gli uffici a chiudere il sito di trasferenza di Ponte Malnome e ora emergono i nuovi siti senza alcuna condivisione nei territori interessati né, tantomeno, nelle sedi istituzionali di commissioni o assemblea Capitolina". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Alcuni dei siti individuati - aggiunge - appaiono chiaramente inadatti per motivi logistici e, visto anche il metodo usato, sono destinati a scatenare forti proteste tra i cittadini. Addirittura provocatoria appare la scelta di Talenti, a ridosso del vecchio tmb Salario che ha emanato cattivi odori per anni a danno dei cittadini, o quella di Tor Bella Monaca o Trigoria dove peraltro potrebbero determinarsi problemi alla viabilità. Come Fdi chiediamo con urgenza la convocazione della commissione Ambiente per affrontare nel merito la questione. I grillini non possono pensare di imporre ai cittadini i siti le loro scelte unilaterali più politiche che tecniche".(Com)