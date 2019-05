Europee: Germania, prime previsioni danno Unione in testa al 28,3 per cento

- Le elezioni europee tenute oggi in Germania confermerebbero l'Unione, la coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), primo partito del paese, seppure in calo. Secondo le ultime previsioni, la Cdu è al 21,7 per cento, in perdita di 8,3 punti percentuali rispetto alle europee del 2014, mentre la Csu è al 6,6 per cento (+1,3). Complessivamente, l'Unione si attesta quindi al 28,3 per cento (-7). In seconda posizione, i Verdi con il 21,1 per cento (+10,4). Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è terzo al 15,7 per cento (-11,6). Formazione di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) è quarta con il 10,6 per cento (+3,5). La Sinistra ottiene il 5,5 per cento (-1,9), mentre Partito liberaldemocratico (Fdp) è al 5,4 per cento (+2). (segue) (Geb)