Europee: Germania, prime previsioni danno Unione in testa al 28,3 per cento (2)

- Formazione che si autodefinisce centrista, il Partito per il lavoro, lo stato di diritto, la protezione degli animali, la promozione delle élite e l'Iniziativa democratica dal basso è al 2,5 per cento (+1,9), a pari merito per cento dagli Elettori liberi (Fw), lista indipendente con orientamento di centro-destra (+1). Il Partito per la protezione degli animali è all'1,7 per cento (+0,5). Seguono il Partito ecologista-democratico, formazione ambientalista di destra, all'1,1 per cento (+0,6), i conservatori del Partito delle famiglie allo 0,9 per cento (+0,2), i populisti dei Pirati allo 0,7 per cento (-0,7). Chiudono la classifica il movimento europeista e paneuropeo Volt, presentatosi per la prima volta alle europee in diversi Stati membri dell'Ue, allo 0,6 per cento, e gli altri partiti tedeschi che raccolgono complessivamente il 4,2 per cento dei consensi (+3). (Geb)