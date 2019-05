Francia: elezioni europee, sondaggi danno Rassemblement in testa al 26 per cento

- Nell'ambito delle elezioni europee in Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen sarebbe in testa con il 26 per cento dei voti, seguito da La République en marche, partito del presidente Emmanuel Macron, dietro al 21 per cento. Lo rivela un sondaggio Ipsos, diffuso alle 17:00. I Repubblicani, invece, sono dietro tra l11 e il 12 per cento, seguiti da Europa Ecologia-I Verdi, al 9 per cento, e La France Insoumise, all'8 per cento. (Frp)