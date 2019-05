Ue: Coldiretti, accordo Mercosur primo test difesa Made in Italy

- Il primo banco di prova dell'Unione Europea sulla volontà di difendere l'agricoltura e il Made in Italy è la trattativa commerciale con i Paesi del mercato comune dell'America meridionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (Mercosur). E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che immediatamente dopo la chiusura delle urne lunedì 27 maggio si terrà a Bruxelles il Consiglio Affari Esteri dell'Ue che dovrebbe discutere di nuove concessioni nell'ambito dei negoziati Mercosur per una chiusura da parte della Commissione entro metà luglio. "A preoccupare – sottolinea la Coldiretti - sono le agevolazioni concesse a prodotti come la carne dal Brasile che per gli allarmi alimentari si è classificata nella black list dei prodotti piu' pericolosi in Italia, ma anche il rischio di legittimare il falso Made in Italy nel mondo con il via libera alle imitazioni dei prodotti piu' tipici.. Nel negoziato - denuncia la Coldiretti – su un totale di 297 denominazioni italiane Dop/Igp riconosciute dall'Unione Europea è stata proposta una lista di appena 57 tipicità da tutelare ma su molte sono state già presentate opposizioni, a partire dal Parmigiano Reggiano. Il risultato è che rischiano di essere tutelate meno del 10 per cento delle specialità Made in Italy, assicurando così il benestare Ue in una realtà dove la produzione locale del falso è già tra i piu' fiorenti del mondo. Il negoziato – continua la Coldiretti – appare molto complesso per il vino Made in Italy anche per la presenza in Brasile di diversi produttori di Prosecco specialmente nella zona del Rio Grande che rivendicano il diritto di continuare a fare questo vino italiano anche perché la varietà vinis vinifera "prosecco tondo" risulta iscritta nella banca dati brasiliana del germoplasma sin dal 1981". (segue) (Com)