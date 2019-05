Cipro: elezioni europee, affluenza al 29 per cento alle ore 15:00

- L’affluenza dei cittadini alle urne nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso nell’isola di Cipro si è attestata al 29 per cento alle ore 15:00 (ora locale). Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”, aggiungendo che i seggi chiuderanno tra tre ore. Stando alle informazioni diffuse, l’affluenza più consistente è stata riscontrata nelle località di Nicosia (34 per cento), Larnaca (32 per cento), Paphos e Famagusta (31). Per quanto riguarda invece la comunità turco-cipriota e i residenti all’estero, il dato si è attestato rispettivamente al 5,2 e 38 per cento. (Res)