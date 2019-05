Ungheria: elezioni europee, affluenza al 30,52 per cento alle ore 15:00

- L’affluenza dei cittadini alle urne nel quadro delle elezioni per il Parlamento europeo attualmente in corso in Ungheria si è attestata al 30,52 per cento alle ore 15:00 (ora locale). Lo riferisce l’agenzia di stampa “Mti”, aggiungendo che l’affluenza maggiore è stata riscontrata nella contea di Vas in cui hanno votato il 33,14 per cento degli aventi diritto, mentre la più bassa è stata registrata in quella di Haidu-Bihar, con il 25,9. Stando alle informazioni diffuse, nella capitale Budapest si sono recati al voto il 36,89 per cento degli elettori. (Res)