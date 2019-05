Albania: ministro Energia Balluku a Leipzig per Forum trasporto internazionale

- Il ministro dell’Energia e delle Infrastrutture albanese, Belinda Balluku, ha preso parte all’edizione annuale del Forum per il trasporto internazionale a Leipzig, in Germania. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ata”, aggiungendo che l’evento costituisce un’importante piattaforma per la discussione delle sfide più importanti in materia di connettività globale e infrastrutture per il trasporto su ruote. Stando alle informazioni diffuse, nel suo intervento il ministro ha sottolineato la necessità di continuare ad abbattere il maggior numero possibile di barriere territoriali e commerciali: limitazioni che, a suo dire, hanno un impatto particolarmente significativo sull’Albania a fronte della sua posizione geografica. (Alt)