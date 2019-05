Polonia: presidente Duda, Parlamento europeo tra le poche istituzioni democratiche dell’Ue

- Il Parlamento europeo è una delle poche istituzioni veramente democratiche dell’Ue, e abbiamo la possibilità di eleggere direttamente i suoi membri. Lo ha dichiarato il presidente della Polonia, Andrzej Duda, fermato dai giornalisti all’uscito del seggio in cui, accompagnato dalla moglie Agata, ha espresso la sua preferenza nel quadro delle elezioni europee attualmente in corso nel paese. “È per questo motivo che voglio esortare ancora una volta tutti i cittadini a recarsi alle urne oggi: dobbiamo prenderci la responsabilità del nostro futuro”, ha ribadito il presidente, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. (Vap)