Europee: Salvini, invito italiani ad andare votare in queste ultime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha lanciato, davanti alle telecamere e ai microfoni dei cronisti, un appello al voto per le elezioni europee dopo aver votato nel seggio elettorale di via Martinetti a Milano. "Invito - ha dichiarato - gli italiani che magari guarderanno questo immagini online o le sentiranno in radio o le guarderanno in tv a votare nelle ultime ore perché cambiare l'Europa è un'occasione unica, storica che merita la partecipazione e l'impegno di tutti". A chi gli ha chiesto in quanto ministro dell'Interno se al momento fossero state registrate delle irregolarità nei seggi di tutta Italia, Salvini ha detto: "Al momento è tutto tranquillo e non ci sono segnalazioni di irregolarità". (Rem)