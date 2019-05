India: premier Modi riceve telefonata da omologo pakistano dopo vittoria elezioni

- Il primo ministro indiano eletto Narendra Modi ha ricevuto oggi una telefonata dal primo ministro pakistano Imran Khan, che si è congratulato con lui per la vittoria nelle elezioni generali: lo riferisce il ministero degli Esteri indiano, secondo cui Modi ha ringraziato Khan per la sua telefonata e i saluti. "Ricordando le sue iniziative in linea con la politica di vicinato del suo governo, Modi ha fatto riferimento al suo precedente messaggio al primo ministro del Pakistan di combattere la povertà congiuntamente e ha sottolineato che creare fiducia e un ambiente libero dalla violenza e dal terrorismo è essenziale per promuovere la cooperazione per la pace, il progresso e la prosperità nella nostra regione", riferisce la dichiarazione. (segue) (Inn)