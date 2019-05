India: premier Modi riceve telefonata da omologo pakistano dopo vittoria elezioni (2)

- Già nei giorni scorsi Khan si era congratulato con Modi la vittoria elettorale. “Mi congratulo col primo ministro Modi per la vittoria elettorale del Bjp e dei suoi alleati. Non vedo l’ora di collaborare con lui per la pace, il progresso e la prosperità dell’Asia meridionale”, ha scritto Khan su Twitter. Modi ha risposto con un tweet: “Ringrazio il primo ministro Imran Khan. Esprimo caldamente la mia gratitudine per i tuoi buoni auspici. Ho sempre dato priorità alla pace e allo sviluppo della nostra regione”. Durante le elezioni, Khan aveva ipotizzato che una vittoria del Partito del popolo indiano di Modi avrebbe potuto aprire la strada al dialogo più che un’affermazione del Congresso; Modi aveva commentato la dichiarazione dicendo che Khan, da ex campione di cricket, stava tentando di influenzare le elezioni con uno “swing inverso”. (segue) (Inn)