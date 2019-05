India: premier Modi riceve telefonata da omologo pakistano dopo vittoria elezioni (3)

- Il Pakistan ha appena nominato un nuovo ambasciatore in India: Mueen ul Haq. L’ambasciata di Nuova Delhi era vacante da marzo, da quando Sohail Mehmood è diventato sottosegretario degli Esteri. Haq è un diplomatico di carriera; è stato ambasciatore in Francia e precedentemente capo del protocollo al ministero degli Esteri. Il nuovo ambasciatore entra in carica in un periodo di particolare tensione per i rapporti indo-pakistani. Il 14 febbraio un attentato a Pulwama, nello Stato indiano di Jammu e Kashmir, rivendicato dall’organizzazione terroristica pakistana Jaish-e-Mohammed (Jem), ha provocato la morte di 40 agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Il 26 febbraio l’Aeronautica indiana ha lanciato un attacco aereo in Pakistan per colpire postazioni di Jem. Il giorno seguente, l’Aeronautica pakistana ha risposto e ha abbattuto un MiG-21 Bison indiano; il pilota, salvatosi con l’espulsione, è stato arrestato e restituito all’India circa 60 ore dopo. (segue) (Inn)