India: premier Modi riceve telefonata da omologo pakistano dopo vittoria elezioni (4)

- Dal 2015 – quando, in occasione della conferenza Heart of Asia a Islamabad, fu emessa una dichiarazione congiunta sull’impegno a dialogare – i colloqui a livello governativo sono limitati a conversazioni telefoniche tra i consiglieri per la sicurezza nazionale, che non sono mai state rese pubbliche. Il processo, infatti, si bloccò sul nascere in seguito all’attacco alla base area indiana di Pathankot, il 2 gennaio 2016, per il quale è sospettata Jem. Un anno fa una delegazione di ex diplomatici, alti ufficiali e accademici indiani è stata autorizzata a recarsi in Pakistan per discutere possibili vie di uscita dallo stallo. Periodicamente vengono scambiati detenuti, soprattutto pescatori che hanno oltrepassato le acque territoriali. (segue) (Inn)