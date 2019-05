India: premier Modi riceve telefonata da omologo pakistano dopo vittoria elezioni (5)

- Per Nuova Delhi la ripresa formale del dialogo con Islamabad è subordinata a un’azione pakistana decisa contro il terrorismo, compresa l’azione giudiziaria. L’unico tema su cui è aperto un confronto è il Corridoio di Kartarpur, il passaggio transfrontaliero concepito per collegare due luoghi sacri del sikhismo, Dera Baba Nanak, nel Punjab indiano, dove si trovano tre santuari, e Kartarpur, nel Punjab pakistano, dove ha sede il Gurdwara Darbar Sahib: pochissimi chilometri separano le due località dal confine, ma attualmente i pellegrini non dispongono di un accesso diretto e devono passare per Lahore, percorrendo tragitti molto più lunghi. Il progetto risale al 1999, ma le prime pietre, sia sul lato indiano che su quello pakistano, sono state posate lo scorso novembre. Il 14 marzo si è svolta ad Attari, nel Punjab indiano, una riunione tra delegazioni, seguita da due incontri tecnici, l’ultimo il 16 aprile. (segue) (Inn)