Libia: studenti armati chiudono l'Università di Tobruk

- Un gruppo di studenti armati ha chiuso ieri le porte dell'Università di Tobruk, in Libia orientale, per protestare contro la decisione di nominare un nuovo rettore per l'università e licenziare il precedente, Abdulaziz Bouhliqa. Il direttore dell'ufficio informazioni della municipalità di Tobruk ha dichiarato che il sindaco, Faraj Al-Khattabiya, ha incontrato il nuovo rettore e ha chiesto di aprire l'università in modo che gli studenti possano sostenere gli esami. Le pagine dei social media libici hanno diffuso immagini di giovani che chiudevano l'università con la scritta "sospese le attività" sulle pareti dell'ateneo, mentre il rettorato non ha rilasciato alcun chiarimento sull'incidente.(Lit)