Armenia-Cina: premier Pashinyan incontra ministro Wang, focus su cooperazione

- Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha incontrato oggi ad Erevan il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, nel quadro della sua visita ufficiale nel paese caucasico. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che, dando il benvenuto al ministro, Pashinyan ha ribadito la sua soddisfazione per gli accordi raggiunti nel quadro del suo recente viaggio a Pechino, che contribuiranno sensibilmente allo “sviluppo dei rapporti e della cooperazione bilaterale”. Stando alle informazioni diffuse, il premier ha ringraziato le autorità cinesi per l’invito alla Conferenza sul dialogo tra le civiltà asiatiche, definendola “una piattaforma fondamentale per il rafforzamento della cooperazione e della fiducia reciproca, e un contributo significativo alla stabilità globale”. Il ministro Wang, di contro, ha ringraziato il capo del governo di Erevan per il benvenuto e confermato l’interesse di Pechino nei confronti di un ulteriore consolidamento dei rapporti e della cooperazione con l’Armenia. Secondo quanto riportato da “Armenpress”, il colloquio bilaterale si è incentrato sulla discussione di una serie di questioni importanti nel quadro della cooperazione bilaterale nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture, delle nuove tecnologie e del commercio.(Res)