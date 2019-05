Francia: elezioni europee, alle 17:00 partecipazione al 43,29 per cento

- Aumenta il tasso di partecipazione alle elezioni europee in Francia, che alle 17:00 è del 43,29 per cento, contro il 35,07 per cento registrato nel 2014 alla stessa ora. Lo rende noto il ministero dell'Interno. (Frp)