Egitto; le esportazioni di cotone salgono del 6,52 per cento nel 2 trimestre del 2018/2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni egiziane di cotone sono aumentate del 6,52 per cento nel secondo trimestre dell'anno fiscale in corso 2018/2019. L'agenzia di statistica del paese, Capmas, lo ha annunciato in un comunicato. Le esportazioni di cotone del paese sono aumentate a 579,3 mila quintali nel periodo da dicembre a febbraio da 379,7 mila quintali nello stesso periodo dell'anno precedente a causa dell'aumento della produzione di cotone. Il cotone egiziano è caratterizzato come il migliore in tutto il mondo grazie alla forza e alla lunghezza della sua fibra che rende possibile realizzare i filati più fini senza sacrificare la resistenza del filato. A luglio 2017, il governo egiziano ha firmato un protocollo di cooperazione di 1,5 milioni di euro con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (IADC) e l'UNIDO per promuovere il cotone egiziano nei mercati locali e internazionali.(Res)