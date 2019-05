Georgia-Azerbaigian: ministro Esteri, speriamo che cooperazione aumenti in futuro

- Le autorità dell’Azerbaigian sperano che la cooperazione con la Georgia, da sempre basata sull’amicizia e il rispetto per la rispettiva integrità territoriale, possa aumentare ulteriormente nel prossimo futuro. È quanto si legge all’interno di una lettera inviata dal capo della diplomazia azerbaigiano, Elmar Mammadyarov, all’omologo di Tbilisi, Davit Zalkaliani, in occasione della Giornata dell’indipendenza della Georgia. Stando alle informazioni diffuse da “Interpressnews”, il ministro ha sottolineato come l’amicizia e la cooperazione tra Baku e Tbilisi contribuiscono sensibilmente al benessere dei cittadini di entrambi i paesi. (Res)